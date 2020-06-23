Долгов: корректировка НДФЛ укладывается в предлагаемые поправки в Конституцию

Повышение НДФЛ уже давно напрашивалось, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя инициативу президента Владимира Путина направить средства от корректировки НДФЛ на лечение больных детей.

«Конечно, говорить о фундаментальном изменении Налогового кодекса пока не приходится, но плоская шкала налогообложения свою историческую роль уже сыграла, и на данном этапе можно переходить к дифференцированной шкале. Это сделано предельно аккуратно.

Это касается только тех людей, чьи доходы превышают 5 млн руб в год — то есть, состоятельных. Эти деньги будут потрачены не на непонятные цели, а на помощь одной из самых уязвимых групп — детей с редкими заболеваниями. На эти деньги будут закупаться медикаменты, оборудование. В людях это будет укреплять чувство социальной ответственности.

В целом же это нововведение, призванное помочь в благом деле, должно рассматриваться не как фискальная мера — она имеет ярко выраженную социальную окраску. Она укладывается в те поправки, за которые мы будем скоро голосовать, и которые фиксируют за конституционном уровне важную социальную функцию государства по помощи гражданам», — отметил Константин Долгов.

Коснулся сенатор и вопросов, связанных с грядущим всенародным голосованием по внесению изменений в Основной закон страны.

«Федеральный закон был составлен таким образом, что процедурная часть по поправкам вступила в силу, но субстантивная часть будет принята только, если будет одобрена народом. Это придает всей истории с поправками максимальную легитимность. Я не знаю другого мирового лидера, который бы предлагал гражданам так максимально честно и прямо участвовать в демократических процедурах», — резюмировал Долгов.