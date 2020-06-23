Клишас оценил изменение шкалы НДФЛ

Сенатор Андрей Клишас назвал изменение шкалы налога на доходы физических лиц оправданным шагом, передает РИА «Новости».

По его словам, это решение отвечает принципам социального государства, которые заложены в поправках в Конституцию.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.

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