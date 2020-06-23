Сенатор прокомментировал увеличение пенсий по старости

Индексация пенсий прописана в текущем законодательстве до 2024 года. Об этом сообщил сенатор Валерий Рязанский в беседе с каналом «360».

По его словам, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.

Рязанский пояснил, что верстка бюджетной трехлетки (2021-2024) предполагает и верстку обязательств федерального бюджета перед пенсионной системой. При этом составляется и прогноз результатов индексации.

«Все они досконально просчитаны», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что, согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР, средний размер пенсий по старости в текущем году вырастет до 17 432 руб.

Также, согласно планам, в 2022 году пенсии проиндексируют на 5,9%, их размер возрастет до 18 357 руб. А в 2023 году выплаты проиндексируют на 5,6% — до 19 283 руб.