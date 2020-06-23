Путин заявил о реформе налогообложения контролируемых россиянами иностранных компаний

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Президент России Владимир Путин заявил о реформе налогообложения контролируемых россиянами иностранных компаний.

По его словам, они должны будут платить по 5 млн рублей в год.