Путин объявил о продлении доплат медикам до конца лета

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации заявил, что медикам продлят начисление доплат до конца лета. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил, что борьба с эпидемией коронавируса, как и напряженная работа медиков, продолжается.

«Принято решение продлить все эти выплаты на июль и август», — сказал Путин в телеобращении к россиянам.

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