Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он объяснил свою точку зрения тем, что соответствующее соглашение было расторгнуто Россией в одностороннем порядке. По мнению украинской стороны, договоренности должны действовать и сейчас.

Боднар сказал, что с 2014 года Россия прекратила производить выплаты по этому документу.

Замминистра также добавил, что помимо международных исков Украины против России имеются также иски украинских компаний. Боднар считает, что Россия будет обязана платить Украине и по ним.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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