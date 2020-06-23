Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату зарплат из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от кабмина обеспечить своевременную выплату зарплат для граждан России в условиях пандемии коронавируса в стране, передает ТАСС.

«Обращаю внимание, что прежде всего должна быть обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с законодательством», — заявил Мишустин.

По его словам, он уже подписал определенные постановления, дающие людям «дополнительные гарантии» и возможность «гибко решать возникающие вопросы».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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