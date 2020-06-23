В России могут сделать сделать бесплатную и быструю доставку лекарств

Россиянам могут начать бесплатно оперативно доставлять лекарства не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо председателя совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексея Федорова главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в настоящее время доставка в среднем стоит 300 рублей. Кроме того, сроки передачи покупателю лекарств растягиваются на несколько дней. Послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой.

Правительство России утвердило постановление о продаже препаратов в интернете 16 мая. Реализовывать лекарство могут аптечные сети, имеющие не менее десятка стационарных точек в России. В своем письме Федоров пишет, что такие рамки слишком жесткие и неудобные для покупателей и продавца.

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