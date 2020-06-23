Трамп опроверг расторжение торгового соглашения между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на информацию, что он якобы расторгнул торговую сделку с Китаем.

Он написал в Twitter, что торговая сделка США и Китая не расторгалась.

«Надеемся, что они будут продолжать соответствовать условиям соглашения!» — подчеркнул политик.

О разрыве торгового соглашения стран ранее заявил глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США расторгают торговую сделку с Китаем

— Трамп заявил, что очень разочарован в Китае

— Трамп: торговые сделки с Китаем не заменят погибших граждан