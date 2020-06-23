Трамп опроверг расторжение торгового соглашения между США и Китаем
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Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на информацию, что он якобы расторгнул торговую сделку с Китаем.
Он написал в Twitter, что торговая сделка США и Китая не расторгалась.
«Надеемся, что они будут продолжать соответствовать условиям соглашения!» — подчеркнул политик.
О разрыве торгового соглашения стран ранее заявил глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
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