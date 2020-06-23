В Госдуме предложили расширить список моногородов

В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500. Об этом «Известиям» рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике.

В перечень могут попасть города, которые имеют признаки монозависимости, но ранее они не получали такой статус. Также предлагается отменить нижнюю планку по численности населения при включении населенных пунктов в список. В случае попадания в реестр, города смогут рассчитывать на государственную поддержку.

По словам зампреда комитета ГД по экономполитике Дениса Кравченко, количество моногородов может вырасти на треть, ведь с формирования прошлого перечня прошло уже шесть лет.

На данный момент депутаты направили в российские региона письма с предложением предоставить данные о городах, которые можно включить в список монозависимых.

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