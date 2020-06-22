В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем
Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платежных систем, передает ТАСС.
По словам Синхая, зависимость от этих систем делает КНР уязвимой для потенциальных санкций США.
Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.
Синхай отметил, что возможное обесценивание доллара может тоже негативно отразиться на Китае. Он предложил перевести в юани $2 трлн нефинансовых инвестиций Пекина за рубежом.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий вводить санкции против должностных лиц Китая.
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