В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC.

По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.

Эксперт рассказал, что на сегодняшний день валютные рынки сталкиваются со «встречными потоками». Это связано с опасениями из-за возможной новой вспышки COVID-19.

США, по словам Гоэла, менее активно выходят из режима ограничений, чем другие страны. На этом фоне доллар может серьезно ослабнуть по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.

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