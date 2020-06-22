Голикова назвала размер расходов на здравоохранение в 2020 году
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Расходы на здравоохранение в России в текущем году составят около 3,8% ВВП, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Голикова отметила, что размер расходов на здравоохранение в 2010 году был практически таким же, как сейчас – 3,9% ВВП.
При этом вице-премьер добавила, что данный показатель не учитывает расходы частной медицины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
— Голикова считает, что вторую волну коронавируса можно предотвратить
— Голикова рассказала, когда может начаться массовое производство вакцины от COVID-19