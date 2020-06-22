Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В документе сообщается, что для физических, юридических лиц, субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году максимальный размер субсидий на переоборудование авто увеличивается на коэффициент 2.

Данная мера предполагает, что кабмин возьмет на себя 60% расходов на переоборудование. Еще 30% будут оплачены за счет дочерней компании Газпрома — «Газпром газомоторное топливо». Автовладельцу останется заплатить только 10%.

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