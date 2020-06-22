Рубль слабо снижается к доллару и евро в начале дня
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс рубля немного снижается в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.02 мск понедельника, 22 июня, поднялся на 6 копеек — до 69,5 руб., курс евро — на 12 копеек, до 77,77 руб.
При этом августовский фьючерс на нефть Brent растет на 0,09% — до 42,23 доллара за баррель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу года
— Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля