Завод Pepsi в Пекине остановлен из-за коронавируса
Работа одного из заводов компании PepsiCo China в Пекине приостановлена после выявления коронавируса нового типа у одного из работников, сообщает Reuters.
При этом, по данным пекинского ведомства по борьбе с болезнями, коронавирус выявлен у восьми сотрудников завода, передает агентство. Отмечается, что на заводе производятся пищевые продукты.
Ранее коронавирус был обнаружен на одном из крупнейших рынков Пекина «Синьфади».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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