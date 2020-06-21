Завод Pepsi в Пекине остановлен из-за коронавируса

Работа одного из заводов компании PepsiCo China в Пекине приостановлена после выявления коронавируса нового типа у одного из работников, сообщает Reuters.

При этом, по данным пекинского ведомства по борьбе с болезнями, коронавирус выявлен у восьми сотрудников завода, передает агентство. Отмечается, что на заводе производятся пищевые продукты.

Ранее коронавирус был обнаружен на одном из крупнейших рынков Пекина «Синьфади».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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