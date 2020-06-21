Дубай откроется для иностранных туристов

Дубай возобновит прием иностранных туристов 7 июля, сообщает пресс-служба правительства эмирата на своей странице в Twitter.

Туристы должны будут иметь при себе документ об отрицательном результате анализа на коронавирус нового типа или быть готовыми пройти тестирование на COVID-19 в аэропортах Дубая, указано в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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