Градообразующие предприятия Северодвинска не будут закрыты из-за коронавируса

Власти Северодвинска не намерены закрывать градообразующие заводы «Севмаш», «Звездочка», «Арктика» из-за вспышки коронавируса в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы города Игоря Скубенко.

«Предприятия, сопряженные с атомной спецификой, не могут не работать. Да, они не работают в полную штатную мощность. Максимум за этот период около 50% штатной численности приходят на предприятия», — сказал Скубенко.

По его словам, оборонные предприятия нельзя оставить работать «в режиме выходного дня».

Он напомнил, что Северодвинск является городом с особым статусом, а ситуация с коронавирусом на его территории стабилизировалась.

В настоящее время на территории Архангельской области зафиксирован 4631 случай заражения коронавирусом, погибли 4 человека.

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