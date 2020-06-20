На Украине должников по ЖКХ лишили права выезда за границу

Власти Украины лишили право на выезд за рубеж граждан, которые имеют задолженности по услугам ЖКХ, у них также могут конфисковать авто. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «112 Украина».

«Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры <...> вот таких богатеньких Буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия», — сказал министр.

По его словам, аналогичные меры будут применяться к тем, кто задолжал большие суммы денег банкам.

Согласно данным Государственной службы статистики, задолженность граждан Украины по услугам ЖКХ составляет более 60 млрд гривен ($2,247 млрд) без учета электроэнергии.

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