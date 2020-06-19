Впервые ключевую ставку снизили до 4,5% годовых
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Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума — 4,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Как отметили в ЦБ, это решение было принято, чтобы избежать роста инфляции и сохранить ее на уровне 4%, который был намечен на 2021 год.
Регулятор снизил ставку сразу на 1 процентный пункт, что произошло впервые с 2015 года.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, данное решение не является стандартным.
Она отметила, что не стоит воспринимать этот шаг как переход к новому стандарту в сфере денежно-кредитной политики (ДКП).