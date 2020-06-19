Лукашенко приедет на парад Победы с сыновьями

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что белорусский лидер Александр Лукашенко посетит парад Победы в Москве вместе со своими сыновьями. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, сыновья президента будут находиться вместе с ним на трибунах.

До этого стало известно, что Лукашенко принял приглашение России присутствовать на мероприятии в Москве.

Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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