В США прогнозируют самый высокий ВВП в истории человечества

В США в третьем квартале 2020 года может быть зафиксирован самый высокий ВВП в истории всего человечества. Об этом газете The Washington Times заявил президент Дональд Трамп.

Политик признался, что рассчитывает на скорое восстановление американской экономики. В настоящее время, по его сведениям, в Соединенных Штатах фиксируется рост числа рабочих мест и розничных продаж.

«Мы поднимаемся все выше и выше с каждым месяцем», — добавил Трамп.

При этом он выразил уверенность, что вскоре мир увидит самый высокий ВВП в истории, который будет зафиксирован в США. Однако глава государства не уточнил, какого именно уровня достигнут показатели.

ВВП США в первом квартале этого года снизился на 5% в условиях пандемии коронавируса. Падение оказалось сильнейшим с четвертого квартала 2008 года.

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