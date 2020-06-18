Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что партия всегда положительно смотрела на установку дифференцированный шкалы налогообложения.

«Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога», — произнес он.

А председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что прогрессивной является шкала, в которой ставка для людей с низкими доходами равна нулю, а для получающих свыше миллиона в день она превышает 13%.

Первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов отметил же, что в партии считают правильным введение прогрессивного налога для богатых граждан, а не для среднего класса.

До этого стало известно, что власти России обдумывают идею повышенного налогообложения обеспеченных россиян.

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