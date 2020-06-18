В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год

В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху.

В письме предлагается сократить налог за 2020 год для жителей регионов, в которых для борьбы с пандемией был введен особый режим. Большинство россиян в этот период не имело возможности использовать транспортные средства из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции, отмечается в обращении.

По мнению депутата, снижение налога станет «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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