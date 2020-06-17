Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Исследователи аналитического центра НАФИ сообщили, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют 18% россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам аналитиков, эта часть жителей страны, получив доход, в первую очередь, старается отложить некую сумму и только во вторую очередь тратит деньги на повседневные нужды.

39% россиян поступает наоборот: сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается. Еще 43% респондентов утверждают, что вовсе не откладывают средства, тратя все, что получают.

При этом исследование показало, что от грамотного сберегательного поведения зависит материальный достаток домохозяйства.

В соответствующем опросе участвовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет из 136 городов в 50 регионах России.

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