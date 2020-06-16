«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину. Об этом сообщает OilPoint.
Он сказал, что демонтаж — это проблема, на которую Украина повлиять не способна.
По его словам, прекратить транзит желает российская сторона, а украинская от транзита не отказывается.
Макогон также добавил, что если поставки через Украинскую территорию действительно прекратятся, то оператор ГТС будет вынужден работать лишь на внутренний рынок и транзит более не будет источником дохода для бюджета Киева.
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