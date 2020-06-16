Корпорация МСП запускает новые гарантийные продукты для сохранения занятости и возобновления деятельности субъектов МСП

Корпорация МСП запускает новые антикризисные гарантийные продукты, направленные на получение финансирования субъектами МСП для сохранения занятости работников и возобновления деятельности предприятия в условиях последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

В каталог продуктов Корпорации включены новые гарантии по кредитам для сохранения занятости. Гарантии предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75 % и при участии региональной гарантийной организации размере 100 % от суммы кредитных требований банка к заемщику.

По гарантии со 100% гарантийным покрытием для банков – участников предусмотрено ограничение по исключению требования от заемщика иного, дополнительного залога в качестве обеспечения по таким кредитам. Вознаграждение за предоставление гарантии составляет 0%.

Для получения гарантии субъекты МСП могут обратиться в банки-партнеры Корпорации, имеющие на 1 марта 2020 кредитный рейтинг ниже уровня «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и (или) «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Кроме того, Корпорация МСП готова предоставлять гарантии по кредитам, выданным с целью возобновления деятельности субъектов МСП.

Гарантии предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75 % и совместно с поручительством РГО в пределах 85 % от суммы кредитных требований банка к заемщику. Вознаграждение за предоставление гарантии составляет 0,1%.

Гарантиями для возобновления деятельности можно воспользоваться при обращении за кредитом в банки-партнеры Корпорации (за исключением системно значимых кредитных организаций).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман: «Для восстановления бизнеса принципиально важна скорость предоставления финансовой поддержки. Время принятия решения Корпорацией о предоставлении новых гарантий не будет превышать трех рабочих дней, что достигается благодаря введению нового процесса рассмотрения заявок на получение независимой гарантии Корпорацией - специальный режим рассмотрения «Антикризисные меры». Новый режим базируется на основе оценки кредитного риска, проведенной банком-кредитором. Корпорация МСП активно вовлечена в разработку и реализацию мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, запуск новых гарантийных продуктов осуществляется в строгом соответствии с Планом Правительства Российской Федерации по скорейшему восстановлению экономики».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что в рамках совместной с бизнесом доработки проекта Национального плана Правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос о выделении дополнительной финансовой помощи для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП наиболее пострадавших отраслей через компенсацию расходов на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.