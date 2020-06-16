США снимают запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei

Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило, что отменит ранее наложенные ограничения на работу американских компаний с китайской Huawei в области создания системы связи формата 5G. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

При этом в том же сообщении опубликовано заявление американского министра торговли Уилбура Росса, по словам которого, США не уступят лидерство в мировой инновации.

14 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении запрета американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование от Huawei. Впервые указ был подписан главой государства в 2019 году, причиной запрета стали подозрения Huawei в сборе конфиденциальных данных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео анонсировал новые ограничения в отношении Huawei

— Помпео назвал Huawei троянским конем разведки Китая

— Reuters: правительство США подало в суд обвинение против Huawei