Гостиницы Египта начнут принимать туристов с 1 июля

Власти Египта заявили о намерении с 1 июля разрешить въезд в страну для туристов, однако из-за коронавируса отели на курортах будут заполняться не полностью, пишет The Guardian.

По словам руководства страны, в первое время туристы смогут приезжать в Египет только на отдых в городах на берегу Красного моря. Номера гостиниц будут заполняться не полностью, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.

Также все въезжающие в Египет будут должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, их обяжут соблюдать социальную дистанцию во время нахождения на территории страны.

По последним данным, в Египте зафиксировано свыше 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Погибли более 1,5 тыс. пациентов.

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