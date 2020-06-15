Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после пандемии

Россияне хотели бы в среднем получать заработную плату в размере 74 тыс. рублей в месяц после снятия всех ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

По информации аналитиков, уровень желаемой зарплаты в каждом регионе свой.

Так, жители Москвы остановились на 82 тыс. рублях, а в Санкт-Петербурге хотели бы зарплату в 72 тыс. руб.

При этом 90% респондентов заявили, что ощущают изменения и ожидают финансового кризиса из-за коронавирусной инфекции.

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