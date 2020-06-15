«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Банки в России могут начать брать деньги с клиентов за обслуживание и выпуск карт. Помимо этого, они могут сделать платными использование платежных приложений и колл-центра, а также сократить или вообще убрать программы лояльности, пишет газета «Известия».

По данным издания, соответствующее заявление есть в письме Ассоциации банков России, которое она уже направила в правительство.

Как сообщает издание, такие нововведения могут принять, если в стране сохранятся административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт.

«В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга», — заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, из-за такой модели в стране на каждого человека приходится минимум две карты.