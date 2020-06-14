В России отменен банковский роуминг

Российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий закон начал действовать в воскресенье, 14 июня, передает РИА «Новости».

Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке. В соответствии с данным документом, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

Отмечается, что согласно этому закону, банкам запрещается взимать с граждан повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы.