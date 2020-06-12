Экономика Великобритании упала до уровня 2002 года из-за пандемии

Экономические показатели Великобритании в апреле текущего года упали на 20,4% из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны.

«Падение активности приводит к тому, что объем производства в апреле приближается к своему уровню в июле 2002 года», – заявил директор по исследованиям Фонда Резолюции Джеймс Смит.

Отмечается, что пандемия затронула все сферы экономической деятельности в Великобритании, особенно пострадали пабы, образовательные учреждения, продажа автомобилей и здравоохранение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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