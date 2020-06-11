Более $260 млрд вложили иностранные инвесторы в экономику Москвы

Объем иностранных инвестиций в московскую экономику превысил $260 млрд, сообщается на сайте мэра столицы.

По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года достиг $260,2 млрд, что составляет около половины всех вложений зарубежных инвесторов в российскую экономику, указано в сообщении.

Больше всего в московскую экономику вложили инвесторы из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США, заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Чаще всего зарубежные инвестиции поступают в финансовые и страховые компании, а также в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, в недвижимость, добавил вице-мэр.

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