Минтранс сообщил о росте спроса на билеты в Крым после заявления об открытии турсезона
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Министерство транспорта заявило о резком росте спроса на билеты в Крым. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что спрос вырос на фоне заявлений об открытии туристического сезона на полуострове.
Глава региона Сергей Аксенов ранее заявил об открытии сезона с 1 июля.
Кроме того, в Минтрансе отметили, что компания «Гранд сервис экспресс» намерена запустить поезда «Таврия», связывающие Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Планируется, что поезда также из Петербурга в Евпаторию.
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