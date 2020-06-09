В АТОР предрекли подорожание отдыха внутри страны на 30%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил, что отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30%. Об этом сообщают «Известия».

По его мнению, туроператоры могут повысить цены в связи с тем, что спрос на внутренний туризм в этом году будет выше, а турсезон короче.

Также свою роль может сыграть желание санаториев и гостиниц восполнить упущенную прибыль.

При этом Курносов уверен, что рынок въездного туризма в Россию этим летом будет низким из-за закрытых границ.

Ранее стало известно, что последствия пандемии коронавируса в России определили падение оборота в турсекторе страны на 95%, до 100%.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.