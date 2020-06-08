В Совфеде сочли востребованным проект о почасовой оплате труда

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский счел востребованным введение минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что данная идея на слуху уже давно. Так, о ней говорят каждый раз, обсуждая повышение МРОТ, однако пока она так и не прижилась.

Теперь же, по мнению Рязанского, в определенных видах занятости это может быть востребовано. Такую перемену он объяснил вызванными пандемией COVID-19 изменениями на рынке труда.

Сенатор также подчеркнул, что данная тема требует обсуждения и призвал понаблюдать за дальнейшим развитием событий.

До этого депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.

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