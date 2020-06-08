Медицину назвали драйвером экономики России после пандемии

После пандемии отрасль здравоохранения станет драйвером для российской экономики, а инвестиции в медицину значительно вырастут. Об этом «Деловому Петербургу» рассказала генеральный директор компании-поставщика медоборудования «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кириленко.

По ее словам, обществу еще предстоит преодолеть последствия пандемии: массово заниматься реабилитацией, оздоровлением, профилактикой и вакцинированием людей.

«Если люди будут здоровы, если они будут получать качественную медицинскую помощь, они наверняка продемонстрируют эффективную работу и качественное выполнение задач», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в будущем будут переосмыслены многие организационные вопросы здравоохранения, в том числе порядок оказался медицинской помощи.

Нынешний кризис указал и на важность импортозамещения. Предотвратить резкий рост заболевших можно только при наличии производства, способного покрыть запросы внутреннего рынка.

«Структура системы здравоохранения должна быть ориентирована на оказание экстренной медицинской помощи в большом объеме», — заключила Кириленко.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.