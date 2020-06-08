СМИ: из «Газпрома» уволили двух топ-менеджеров из-за проблем с проектом «Сила Сибири»

Двое сотрудников российской госкомпании «Газпром», ответственные за сокрытие проблем с освоением Чаяндинского месторождения, лишились работы. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Лента.Ру».

По данным издания, речь идет о первом заместителе главы 307-го департамента Андрее Филиппове и сотруднике этого же департамента, который ранее руководил блоком бурения в «Газпром добыча Ноябрьск», Александре Громове.

Их увольнение вызвано утечкой в прессу информации о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения – главной ресурсной базы для магистрального газопровода «Сила Сибири», утверждает «Лента.Ру».

В материале указывается, что Громов и Филиппов создали «двойную сводку» освоения месторождения, скрыв многочисленные технические нарушения, вызванные спешкой с геологоразведкой. Они также оказывали давление на инженеров, которые планировали рассказать о проблемах на Чаянде руководству «Газпрома» и СМИ.

Согласно расследованию «Ленты.Ру», крупнейший проект «Газпрома» — «Сила Сибири» — оказался под угрозой срыва из-за серьезных проблем с освоением Чаяндинского месторождения. Объемов газа на этом месторождении может не хватить, чтобы заполнить газопровод. В результате «Газпром» может потерять более 1,5 триллиона рублей.

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