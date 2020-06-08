Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился предоставить более 200 женихам, которые имеют финансовые трудности из-за пандемии, средства на выкуп невест. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Решение о выплатах чеченский лидер принял после составления в республике списка желающих жениться, но не имеющих для этого финансовой возможности, в том числе из-за карантина. Кадырову показали составленные списки желающих и он поручил выделить семьям жениха по 50 тысяч рублей на выкуп из регионального фонда Ахмата-Хаджи.

«Кадыров <...> выделил средства на выкуп 207 невест», — передает РИА «Новости»

Кадыров ввел запрет на свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса 23 марта. В прошлом месяце, 25 мая, духовенство сняло запрет на бракосочетания по мусульманским традициям.

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