В Госдуме прокомментировали проект о почасовой оплате труда

Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, почему появилась идея законопроекта о введении в России минимального почасового размера оплаты труда. Об этом сообщает RThttps://russian.rt.com/russia/news/753164-gosduma-proekt-pochasovaya-oplata.

Он пояснил, что поскольку большое количество людей сейчас перешли на удаленный формат работы, многих с зарплат перевели на «минималку», а она является очень низкой.

«Если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, что она зависит от региона: от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало», — сказал Свинцов.

По его словам, введение минимальной почасовой оплаты труда должно защитить права работников и позволит им за меньшее количество часов получать более честную заработную плату.

До этого стало известно, что в России может появиться минимальная почасовая оплата труда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экономист назвал популистской идею о минимальной почасовой оплате труда