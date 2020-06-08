Экономист назвал популистской идею о минимальной почасовой оплате труда

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин оценил инициативу депутатов ЛДПР установить минимальную оплату труда в размере 150 рублей для людей, работающих неполный день и по срочным договорам. Об этом сообщает Ura.ru.

Он назвал данную инициативу популистской.

По его мнению, такое нововведение никак не скажется на уровне оплаты труда, поскольку работодатели продолжат платить столько, сколько может себе позволить их бизнес.

Калугин также отметил, что такой законопроект может привести к тому, что работодатели вместо срочных договоров начнут заключать гражданско-правовые без социальных выплат.

Он также добавил, что рынок труда является крайне конкурентной средой, в связи с чем всегда найдутся готовые работать за более низкую ставку люди.

До этого стало известно, что в России может появиться минимальная почасовая оплата труда.