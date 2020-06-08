Россиян предупредили о возможных изменениях при приеме на работу

Российские власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

На данный момент ограничения на наем иностранцев действуют только в ряде отраслей, например, иностранцам нельзя работать в аптеках. Однако чиновники ведут консультации о том, чтобы в первую очередь при приеме на квалифицированные рабочие места рассматривались национальные кадры.

Кроме того, власти продумывают вопросы улучшения порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, пока россиянам все равно не грозит высокая конкуренция при устройстве на работу в России. Он отметил, что в западных странах в основном нанимают сотрудника-иностранца, если нельзя закрыть позицию национальным кадром. Если же иностранца все же решили нанять, то, как правило. на несколько месяцев. За это время компания пытается обучить своих работников.

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