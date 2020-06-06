У Путина возникли вопросы к главе Бурятии из-за 400 «потерянных» миллионов

Президент России Владимир Путин спросил у главы Бурятии Алексея Цыденова, куда делись 400 млн рублей из миллиарда, выделенного на строительство здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.

Во время встречи президента с деятелями культуры Цыденов заявил, что 6 июня в республике открывается библиотека, на строительство которой было выделено «615 млн рублей». После этих слов у Путина возник вопрос: «По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?».

Цыденов отметил, что впереди предстоит реконструкция старого здания.

«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», — цитирует Цыденова РИА «Новости».

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