Меркель заявила о самой тяжелой в истории ФРГ экономической ситуации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в экономике Германии сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация за всю историю страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Она упомянула, что примерно 7 млн жителей Германии в связи с пандемией отрабатывают неполный рабочий день.

Меркель сказала, что данный факт нужно просто уяснить и добавила, что будет сделано все, чтобы страна вышла из кризиса.

Ранее в ФРГ был согласован пакет мер, направленный на стимулирование национальной экономики. Его объем составил €130 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ФРГ сообщили о намерении Меркель стремиться к диалогу с Россией

— Меркель не будет баллотироваться на выборах канцлера ФРГ