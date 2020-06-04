ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провели рабочую встречу в режиме видеоконференции и обсудили приоритеты сотрудничества между банком и регионом и участие банка в инвестпроектах, программах развития предпринимательства.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в четверг, 4 июня.

В частности, были достигнуты договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей края.

Так, минимальная ипотечная ставка составит 3,99% для сотрудников бюджетной сферы – зарплатных клиентов банка на жилье на первичном и вторичном рынке по программе «Семейная ипотека».

По другим же ипотечным продуктам к стандартной процентной ставке добавится скидка от банка в размере до 0,8%. Так же можно будет использовать материнский капитал как первоначальный взнос.

По поручению губернатора краевое правительство рассмотрит возможность субсидирования ипотеки из местного бюджета для работников бюджетной сферы.

Помимо этого, всем жителей края будет доступна ипотека под 5,85% на покупку квартир в новостройках, реализуемая в рамках проекта «Госпрограмма 2020».

В Ставрополье ПСБ работает с 2008 года и является активным участником важнейших для экономики региона проектов, отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

«На первом месте для нас всегда стоят вопросы улучшения жилищных условий для населения, поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса, в том числе, в рамках нацпроектов, — подчеркнул он. Достигнутые с руководством края договоренности о снижении ставки по ипотеке, прежде всего, для работников бюджетной сферы с детьми позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально комфортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансировать действующие жилищные кредиты под минимальный процент».

По словам Фрадкова, в перспективе ПСБ намерены и дальше внедрять новые инструменты и решения для повышения качества жизни в регионах и проработать шаги поддержки предприятий, пострадавших от пандемии.