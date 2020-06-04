Субсидии на выплату зарплат получили почти 1 млн предпринимателей

Почти 1 млн предпринимателей в России получили субсидии от государства на выплату зарплат сотрудникам из-за экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ФНС РФ.

«Так, 956 тыс. заявителей признаны соответствующими всем критериям, субсидии им уже перечислены — 41 млрд рублей в расчете на 3,41 млн сотрудников», — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, всего заявки на получения выплат подали более 1,2 млн представителей бизнеса, однако около 250 тыс. было отказано.

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