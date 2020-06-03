СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что оперативники изъяли документы, информацию на электронных носителях и др. По данным газеты, после обысков Повалко должен будет пройти через процедуру допроса в следственном департаменте (СД) МВД.

Возбуждено уголовное дело по материалам СЭБ ФСБ по ч. 2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий).

Предполагается, что средства Российской венчурной компании могли быть инвестированы в личные проекты ее руководителей.

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