Корпорация МСП и МСП Банк предоставили поддержку стартап-проекту по созданию первого в РФ завода по выпуску пребиотиков

МСП Банк открыл кредитную линию на сумму 955 млн рублей компании «ИстАгро Дон» (ОЭЗ «Данков», Липецкая область) для создания импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства.

Кредит предоставлен по ставке 5% годовых на срок 7 лет при обеспечении по кредиту в виде гарантии для стартапов Корпорации МСП на сумму 495 млн рублей. Финансовая поддержка оказана в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по субсидированию финансирования сельхозпроизводителей (Постановление 1528 от 29.12.2016). Общая стоимость проекта составляет около 2,7 млрд рублей.

Кредитные средства будут направлены на строительство первой очереди проекта. На этом этапе проекта будут построены цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома. Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Стоимость первой очереди составляет 1,4 млрд руб. С выходом производства на полную мощность на предприятии планируют ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сиропа топинамбура и 2,5 тонн гранулированного корма из жома. Новые рабочие места буду созданы для 80 сотрудников (с учётом нескольких рабочих смен).

На втором этапе планируется создать промышленный участок более глубокого степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов.

«Экологически чистые фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями продуктов питания и напитков, а также специализированными производители продуктов для здоровья. Спрос на пребиотические ингредиенты увеличивается на уровне 8,5% в год, в первую очередь, на инулин и фруктоолигосахариды. Ранее промышленное производство таких добавок в РФ отсутствовало, – отметил Олег Зайцев, генеральный директор ООО «ИстАгро Дон». – Продукция компании будет реализовываться в регионах РФ и экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья».

Проект реализуется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», а также в соответствии с решением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 4 февраля 2014 г. «Об инновационных технологиях с использованием возобновляемых источников» в части использования в качестве источника переработки возобновляемого сырья топинамбура, с применением ферментативного гидролиза как процесса промышленных биотехнологий в рамках критических технологий науки о жизни и рационального природопользования.