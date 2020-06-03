В московском метро цены на маски снизились до 20 рублей

В кассах и торговых павильонах московского метрополитена цены на маски снизились от 30 до 20 рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что с 4 июня такая цена будет установлена также в вендинговых автоматах метро, на МЦК и ж/д станциях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим самосохранения в городе продлен до 14 июня. В столице продолжат действовать пропускная система и масочный режим.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режим самосохранения продлится в Москве до появления вакцины